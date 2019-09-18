Жахливе вбивство 18-річної студентки Діани сталося на Тернопільщині в минулі вихідні.

34-річний чоловік підстеріг дівчину біля її будинку, коли та приїхала на кілька днів в рідне село, і з ревнощів наніс їй близько десяти ножових поранень. Діана померла в машині швидкої допомоги.

«ФАКТАМ» вдалося з’ясувати деякі деталі цього злочину.

Виявляється, цей чоловік почав зустрічатися з Діаною, коли їй було всього 13 років, а йому, відповідно 29. Як повідомило «ФАКТАМ» джерело в правоохоронних органах, в селі Воля, де сталася трагедія, про цю людину відгукуються негативно.

– Близькі Діани називають її вбивцю не інакше як маніяком. За їх словами, він почав залицятися до неї, коли вона вчилася в школі, причому на той момент був одружений і регулярно бив дружину. Жінка не витримала знущань і подала на розлучення, після чого поїхала на заробітки в Італію, – розповіли в поліції.

Односельці кажуть, що Діана спочатку не особливо відповідала своєму дорослому залицяльникові взаємністю, але той вважав її ледь не своєю власністю. Їх дивний роман тривав цілих п’ять років.

Діана, студентка другого курсу Тернопільського національного економічного університету, жила в багатодітній родині з батьками і двома молодшими сестрами. Одна із сестер стала випадковим свідком вбивства Діани.

У той фатальний день Діана приїхала з Тернополя в Микулинці на фестиваль пива. Її ревнивий бойфренд кілька годин просидів у засідці в кущах біля будинку коханої – з ножем в руці. Після скоєння вбивства,він сховався в лісі, де його знайшли поліцейські з собаками.

17 вересня суд ухвалив рішення заарештувати чоловіка на два місяці без права виходу під заставу. Він, до речі, повністю визнав вину і під час допиту сказав слідчим, що зважився на вбивство коханої після того, як та, виїхавши до Тернополя на навчання, три тижні не відповідала на його дзвінки.

Фото телеканалу UA: Тернопіль