Навіть не зупинився: у Тернополі водій автомобіля збив жінку. ФОТО

П’ятнадцять метрів не дійшла до пішохідного переходу жителька обласного центру і як результат – вона потрапила під колеса автомобіля.

Аварія трапилася 15 квітня близько 23:30. Сорокашестирічна жінка переходила дорогу на вулиці Мазепи, коли її збило авто. Водій з місця події втік у напрямку центру Тернополя.

Потерпілу з закритою черепно-мозковою травмою, струсом, переломом передпліччя та з саднами обличчя госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці розшукують водія-втікача. За попередньою інформацією – підозрюваний керував, ймовірно, автомобілем марки Volkswagen сірого кольору.

Якщо ви бачили дану автопригоду або проїжджали в тією ділянкою дороги і маєте в авто реєстратор, допоможіть встановити місцеперебування порушника. Вирішується питання про внесення даного факту у ЄРДР згідно статті 286 ККУ.

Повідомити інформацію можна за номерами телефонів: 27-11-70, 067-351-38-37 або на лінію “102“.