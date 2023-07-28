Народній депутатці Марченко, яка попалася на хабарі, не обрали запобіжний захід

Запобіжний захід стосовно підозрюваної в отриманні хабара народної депутатки від “Слуги народу” Людмили Марченко не обирався, вона перебуває у медзакладі.

Про це повідомив співрозмовник “Української правди“, наближений до слідства.

За словами джерела УП, слідство має документи, що Марченко перебуває на стаціонарному лікуванні.

Раніше речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук зазначала, що Марченко перебуває на восьмому місяці вагітності і готується до народження дитини.

За даними “Української правди”, підозра Марченко також вручалась вже у лікарні.

Стосовно іншої фігурантки справи – помічниці нардепки Анастасії Колесник – раніше Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід у вигляді застави в 53 680 гривень. За даними УП, цю заставу було внесено.

11 липня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру депутатці Верховної Ради з фракції “Слуга народу” Людмилі Марченко та її помічниці. Жінок звинувачують у тому, що за хабар 2800 доларів вони допомагали чоловіку незаконно виїхати за кордон.

НАБУ оприлюднило частину доказів, зокрема розмови фігурантів, де обговорюються деталі махінації. На відео зафіксовано також момент передачі грошей помічницею нардепці та як Марченко намагалась позбутися речових доказів, викинувши долари за паркан свого обійстя.

Марченко виключили з партії “Слуга народу”. Керівник фракції СН Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі повідомив, що членство Марченко у фракції “Слуга народу” призупинено. За його словами, рішення про її виключення буде прийнято на найближчому засіданні фракції.