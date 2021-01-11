Коронавірусом заразився народний депутат, голова партії “Слуга народу” на Тернопільщині Володимир Гевко.

Про це обранець повідомив на своїй сторінці у ФБ.

“Друзі, цього разу у статистиці нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 є і мій результат.

Незважаючи на мою обережність і практично постійне перебування у масці в людних місцях, я все ж захворів.

Дався в знаки мій насичений графік різних зустрічей з багатьма людьми!

Тому в чергове закликаю усіх максимально залишатись дома і без потреби не наражати себе та своїх близьких на небезпеку”, – написав Гевко.

Нагадаємо, вчора про повторне зараження коронавірусом повідомив голова ОДА Володимир Труш.