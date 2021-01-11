Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш заразився коронавірусом вдруге.
Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.
“Не думав, що це повториться.
Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно нема сумнівів, що інфікуватися можна повторно.
Попереднього разу хворобу переніс важко. З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більш, ніж серйозно.
Прошу всіх віднестися до карантинних обмежень відповідально. Для їх введення є вагомі підстави, а саме – високий ризик зростання захворюваності, адже у період свят багато людей контактували між собою. Якщо ми зараз не локалізуємо інфекцію, за два-три тижні наслідки можуть бути критичними.
Попри це, Уряд намагався зробити заходи максимально лояльними і збалансованими. Вони значно м’якші, ніж в інших європейських країнах, тому сподіваюся на ваше відповідальне ставлення.
Бережіть себе і залишайтеся здоровими”, – написав намісник Зеленського.
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