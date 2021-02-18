Цікаву світлину опублікував у Фейсбук» Andrii Kozak.

На ній, як стверджує автор, двоє медиків «мчать на виклик», вмостившись на величезну шину, прив’язану за мотузку до трактора.

«Це не жарт, це 2021 рік, Тернопільщина. Медпрацівник мчить на виклик.

Мені цікаво, такі нанотехнології наближають Україну до Європи, чи швидше до НАТО ? Хоча, яка різниця ?.. головне, щоб у москалів було гірше!», — йдеться у підписі до фото на сторінці користувача в соцмережі.

Та от у коментарях люди поставили під сумнів слова автора. Мовляв, хто сказав, що це медики і звідки такі висновки.

Знайшлися ті, хто підтвердив, що фото — не фейк, а чистісінька правда і таким чином сільський фельдшер справді їхав до пацієнта, пишуть Тернополяни.