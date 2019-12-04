У холодну пору проблема з безпритульними тваринами загострюється, – стверджують волонтери. Адже окрім питань харчами, необхідно подбати про захист чотирилапих від морозів.

Тернопільські зоозахисники просять небайдужих жителів краю допомогти безпритульним коштами на харчі.

«Збирати кошти на корм чи не найважче. На такий запит кошти майже ніколи не надходять. Але спробую ще раз. Треба оплатити корм для котів, потрібно 1108 грн. Будемо вдячні, якщо вдасться зібрати хоч частину суми. Наші реквізити: 5168 7427 1465 0599. Також тепер є можливість переказати кошти з картки на картку через наш сайт https://www.virnidruzi.com.ua, натиснувши кнопку “Допомогти”, – повідомила зоозахисниця, керівник благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра. Окрім їжі, волонтери збирають кошти на утеплення будівельних територій для безпритульних тварин. «У нас заплановано генеральне утеплення будівельної на території, де проживає 9 наших підопічних собак (6 дорослих і 3 цуценят). За літо песики робили свій дизайн приміщень, дерли обшивку, трощили пінопласт, а подекуди навіть виймали дошки. На території у нас 5 великих буд. Зараз нам потрібні дошки, пінопласт, цвяхи та водонепроникний лак для дерева. Якщо у когось є можливість хоч трохи долучитись, будемо щиро вдячні».

Охочим дати дім безпритульним тваринам, радять звертатися до волонтерів.

Софія Романська