Позачергова, п’ятнадцята сесія міської ради відбудеться 16 травня. Розпорядження про її скликання міський голова Сергій Надал видав 13 травня. Пленарне засідання розпочнеться о 10.00 і проходитиме в режимі відеоконференції.

Цього разу депутатам запропонують розглянути майже три десятки питань. Говоритимуть про: виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за перший квартал 2022 року; проведення конкурсу з визначення приватного партнера; затвердження положення конкурсу «Тернопіль. Освіта. Педагог».

На засіданні планують внести зміни до Програми “Безпечна громада” на 2021-2022 роки, до переліку закладів культури базової мережі Тернопільської міської ради, до Положення про Премію імені Володимира Лучаківського, до переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації. Також внесуть зміни до статутів комунальних підприємств: «Тернопільелектротранс», «Міськавтотранс», «Підприємство матеріально – технічного забезпечення», «Еней», «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Винесено на сесію і ряд рішень, які були прийняті на засіданнях виконавчого комітету. Зокрема, «Про підтримку суб’єктів господарювання у сфері зовнішньої реклами» та «Про звільнення від орендної плати». Також депутати заслухають інформацію про стан оренди та хід приватизації майна комунальної власності за 2021 рік. Розглянуть й інші важливі господарські питання.