Під час перебування на передовій передали нашим захисникам чергову партію дронів. Бійці одного з тернопільських батальйонів отримали три дрона Mavik 3T та три Mavic 3. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, також наші воїни отримали маскувальні сітки та домашні смаколики.

«Тернопільському батальйону передали три дрони Mavik 3T та три Mavic 3. Також наші захисники отримали маскувальні сітки та домашні смаколики. «Бойові пташки» допоможуть нашим Героям ще краще очищувати нашу землю від московських окупантів. Я щиро дякую Громадській спільноті волонтерів «Бункер-С» смаколики! І дякую учням Тернопільської загальноосвітньої школи №11, а саме батальйону «Павучки», за плетені маскувальні сітки! Дякую всім тернополянам, які сплачують податки і допомагають нам купувати техніку для військових», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

5 квітня міський голова передав передову нову партію з 50 комплектів FPV-дронів. «Бойові пташки» будуть допомагати нищити рашистів бійцям 14 батальйону 106 бригади.

3 квітня мерія передала для захисників чотири квадрокоптери DJI Mavic 3T, три квадрокоптери DJI Mavic Enterprise, квадрокоптер DJI Mavic 3T та два зенітно-пошукових прожектори. Того ж для передали розвідувальний квадрокоптер та пошукові прожектори. На днях мерія передала на передову для Героїв-захисників з Тернополя багатоканальні швидкі зарядки «Bandera Power», джерела живлення та іншу комп’ютерну техніку.