Шість музичних колективів Тернополя у різних районах міста одночасно виконали твір Мирослава Скорика «Мелодія». Таким був оригінальний флешмоб «Мелодія єднає…», який провели у місті з нагоди 30 річниці Незалежності України.

Композиція «Мелодія» вважається духовним гімном України, що надзвичайно повно передає її нескорений характер, силу духу і, водночас, ліричність душі. Її виконання у святковий день стало надзвичайно символічним.

Учасниками флешмобу стали: Муніципальний Галицький камерний оркестр, духовий оркестр «Оркестра волі», камерний оркестр обласної філармонії, мистецькі колективи тернопільських музичних шкіл №1 та №2, тернопільський військовий оркестр 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Музичну композицію вони виконали у таких локаціях: площа Героїв Євромадану біля пам’ятника героям Небесної сотні, пам’ятник Степану Бандері, бульвар Данила Галицького, Церква святого апостола Петра, парк імені Тараса Шевченка. Одночасне виконання «Мелодії» розпочалося о 16.00 і тривало три хвилини.

Ініціатором такого флешмобу стало управління культури і мистецтв ТМР. Він мав не меті довести, що сила музики, незважаючи на роки, обставини, хід політичних подій чи економічних катаклізмів, завжди об’єднувала українців, надаючи сил жити, працювати, надихаючи до спільних справ задля процвітання рідної України.