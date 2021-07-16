Дев’ять днів шукали керівника відділення «ПриватБанку» Володимира Будзінського…

Зникнення керівника Гусятинського відділення «ПриватБанку» Володимира Будзінського шокувало місцевих мешканців. 5 липня чоловік поїхав на роботу, але додому не повернувся. На телефонні дзвінки не відповідав, тож стривожена дружина звернулася до правоохоронців.

Автомобіль банкіра знайшли в Рівному, його телефон у наступні дні відстежувався в різних містах, але на зв’язок чоловік не виходив. Дев’ять днів Володимира Будзінського розшукували по всій Україні. Аж 13 липня він повернувся на Тернопільщину, пояснивши правоохоронцям своє зникнення проблемами в особистому житті.

Здавалось би, все обійшлося — живий-здоровий, ну і добре, але історія банкіра може мати неприємне продовження. Річ у тім, що після зникнення Будзінського почала «випливати» шокуюча інформація про «темні» фінансові оборудки…

«Люди довіряли свої картки і пін-коди…»

Володимиру Будзінському — 40, майже 20 років він працює у банківській сфері. З 2003-го був спеціалістом із кредитування в Гусятинському відділенні «ПриватБанку», а в 2009-ому очолив установу. Родом він із села Чабарівка.

Свого часу обіймав посаду голови Гусятинської районної федерації футболу, голови районної організації Національного олімпійського комітету. Був депутатом Гусятинської районної ради, нині — депутат Гусятинської селищної ради, голова комісії з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. З дружиною виховують доньку. Коментувати зникнення чоловіка пані Уляна категорично відмовилася.

У соціальних мережах під повідомленнями про розшук Володимира Будзінського є коментарі про те, що він ошукав багатьох людей, тому й втік. Дехто особисто засвідчив такі випадки, водночас є й слова підтримки.

«Його захищають хіба що ті, хто не позичав йому грошей, на кого він не навішав кредитів. Постраждалих від нього багато. Знаю, що один чоловік через стрес на ноги не може ставати, інший зліг», — розповіла Марія Б. із Гусятина.

Правда це чи ні — з’ясує поліція, офіційної інформації поки що нема. Розповідають, що в одних Будзінський набрав десятки тисяч доларів готівкою, в інших познімав гроші з банківських карток, а на додачу ще й набрав на них кредитів…

Близько 20 років Будзінський пропрацював у банку, тому місцеві йому довіряли. Літні люди з його рідної Чабарівки давали свої банківські картки, довіряли пін-коди, він привозив їм пенсію додому. Підприємці теж давали доступ до своїх рахунків, просили перекинути податки. Тепер уся Гусятинщина їздить з жахом до банку перевіряти свої картки, чи раптом у них нема боргу. «Кинув» друзів, родичів, кажуть, ніби навіть «почистив» картку своєї дружини…

«Що робити? Ми ж не брали кредитів!»

«Володимир Будзінський — досвідчений банкір, інакше так довго і без «хвостів» не провертав би оборудки, — розповів мешканець Гусятинської громади Михайло К. — Мене теж підмовив дати гроші під відсотки…

Подейкують, що набрав у людей на мільйони. Писав розписки, розповідав казки, що позичає для родичів із Лондона. Люди вірили, всі вважали його толковим. Не знаю, як він планував дати собі з цим раду. А може, ще й «вийде сухим із води»… Але де набере таку величезну суму, щоб усе «перекрити»? Кажуть, на одного фермера взяв 70 тисяч гривень кредиту, на іншого — 100 тисяч. Позичав у багатьох, і то з найближчого оточення. А дружив він із заможними людьми. Навіть за день до зникнення позичив у родича понад 10 тисяч доларів. Один чоловік із Чабарівки збирав на пенсійній картці гроші на операцію. То в нього зникли всі гроші і ще й «намалювався» кредит на 20 тисяч гривень. Дізнався старенький — ледве живий.

«Що робити? Ми ж не брали кредитів!» — запитують люди в банку. «Платити! І то не зволікати, бо відсотки ростуть», — відповідають. Але чому люди мають тепер повертати те, чого не брали? Як горе-банкір міг це все сам провернути? Може, ще хтось задіяний? Перед Будзінським відділення банку в Гусятині очолювала якась жіночка з Хмельниччини, то вона загриміла за ґрати через махінації. Будзінський наступив на ті ж граблі, але в значно більших масштабах… Розповідають, що все це через захоплення азартними іграми та букмекерськими ставками. Це хвороба… Десь близько року він був на межі зриву. Можливо, його переслідували через борги перед різними конторами, тому й утік. У свої банківські справи не посвячував рідних, навіть дружина нічого не знала. Вона ні в чому не винна, сама добряче постраждала. Після зникнення чоловіка на неї тиснули ошукані, вимагали повернути гроші, правоохоронці надали їй охорону…»

Чим закінчиться історія гусятинського банкіра?

«Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили шлях зниклого чоловіка. За попередньою інформацією, він на власному авто поїхав у Рівне, далі громадським транспортом добрався до Харкова, а звідти — у Херсон, — повідомили 13 липня у відділі комунікації поліції Тернопільської області. — Саме працівники херсонської поліції, здійснюючи обхід готелів, і знайшли Будзінського. Його доправили на Тернопільщину. Наразі він перебуває в Чортківському районному відділенні

поліції. Своє зникнення пояснює тим, що в особистому житті виникли проблеми. Після спілкування з правоохоронцями його, очевидно, відпустять додому».

«НОВА…» звернулася за коментарем у «ПриватБанк». Там підтвердили, що проводиться службова перевірка роботи Володимира Будзінського. Проте зазначили, що наразі нема підтверджених фактів незаконних операцій, оскільки люди не зверталися із такими заявами в поліцію.