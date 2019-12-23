В Нараївській ОТГ Бережанського району та Млиновецькій ОТГ Зборівського району 22 грудня відбулися вибори депутатів і голів громад.

В обох виборах переконливу перемогу здобули чинні голови, які, й, власне, були ініціаторами створення громад. 53-річний Євген Здебський переміг на Нараївщині, а 27-річний Василь Пихальський – у Млинівцях. Обоє йшли самовисуванцями.

Здебському було трохи важче. Йому опонував екс-голова Бережанської РДА Ігор Гринкевич, однак незважаючи на це він здобув понад 50% довіри мешканців громади.

В обох громадах на посади голів претендували кандидати від ЗЕ-команди. В обох – без особливих успіхів.

До речі, напередодні виборів Кабмін вніс Нараївську ОТГ в список спроможних.

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