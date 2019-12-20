З чотирьох ОТГ, які йдуть на перші вибори 22 грудня, Кабінет Міністрів визнав спроможною лише Нараївську.

18 грудня відбулося засідання уряду, на якому внесені зміни у перспективний план формування територій громад Тернопільської області.

Внесені зміни в склад Бережанської, Саранчуківської, Борщівської, Більче-Золотецької, Мельнице-Подільської, Залозецької, Озернянської, Підгаєцької, Тернопільської та Білецької ОТГ, а також визнано спроможною Нараївську ОТГ. Про решта громад, у яких 22 грудня відбудуться вибори, у розпорядженні Кабміну не йдеться. Це означає, що вибори до Великобірківської, Вікнянської та Млиновецької сільських рад, по суті, будуть приєднанням ближніх сіл до центрального села. Перспективи створення ОТГ у цих населених пунктах дуже сумнівні.