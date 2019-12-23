39-річний позапартійний підприємець Любомир Ковч переміг на виборах голови Великобірківської ОТГ Тернопільського району.

Бізнесмен, який працює в сфері торгівлі та громадського харчування, здобув переконливу перемогу. Його підтримало понад 70% виборців.

Натомість провалив вибори підтримуваний «Європейською солідарністю» тепер уже колишній голова селищної ради Роман Мацелюх, який заледве отримав близько 10% підтримки.

До Великобірківської ОТГ, крім власне Великих Бірок, увійшли села Малий Ходачків та Костянтинівка Тернопільського району. Наразі статус повноцінної ОТГ під питанням, оскільки Кабмін не визначив цю громаду спроможною.

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