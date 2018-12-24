На виборах у Білій переміг бізнесмен

24/12/2018 Розмір тексту:

У битві за приміську громаду переміг підприємець Дмитро Малик.

Для перемоги у Білецькій ОТГ вистачило трохи більше 1700 голосів, що склало близько 40% від тих, що прийшли голосувати. Друге місце з відставанням у майже 400 голосів зайняв Олег Грушицький з “Самопомочі”, третім – ляшкіст Ігор Яциковський, який майже вдвічі поступився переможцю перегонів.

Дмитро Малик був висунутий Блоком Петра Порошенка, хоча неформальну підтримку на виборах йому також надавали місцеві тимошенківці, які не мали свого кандидата. Порошенківці також перемогли у Білій за кількістю здобутих мандатів.

Майбутній голова приміської ОТГ має інтереси у квітковому та будівельному бізнесі, був серед членів ініціативної групи, що боролися за створення Білецької ОТГ.

Загалом явка у Білій мало не дотягнула до позначки 60%. Незважаючи на брудну кампанію, жителі громади активно брали участь у голосуванні, або ж були добре “мотивовані” зробити своє волевиявлення. Як пишуть у соцмережах деякі громадські спостерігачі за виборами, у хід йшли багато “аргументів”, починаючи від вже легендарних “морожених курей”, і закінчуючи інтенсивною роботою сільських “наливайок”.