Міст на трасі М-12, що у селі Шибалин, перекрили для проїзду транспорту 10 квітня.

Це пов’язано із поточним середнім ремонтом мосту через річку Ценівка, який є частиною траси «Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам‘янка».

– Через особливості ремонтних робіт для усіх видів транспорту рух переправою буде закрито, – повідомляють у Службі автомобільних доріг у Тернопільській області. – Об’їхати ділянку можна буде через міст, який розташований поряд. Рух здійснюватиметься у реверсному режимі. Зміни організації дорожнього руху набудуть чинності 10 квітня о 17:00. Водіям, котрі рухаються трасою М-12 з Тернополя у напрямку Бережан, необхідно буде з’їхати праворуч. Водіям, котрі рухаються з Бережан у бік Тернополя, слід з‘їхати з траси ліворуч. Просимо водіїв звертати увагу на нові дорожні знаки та неухильно дотримуватися їхніх вказівок. Для уникнення затримок у дорозі, радимо виїхати заздалегідь або спланувати альтернативний маршрут.

У відомстві також зазначили, що дорожня спецтехніка працює на трасі М-12 на відрізку село Підгороднє – село Великий Ходачків Тернопільського району. Рух на ремонтованих ділянках траси здійснюється у реверсному режимі.