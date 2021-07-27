На території школи у центрі Тернополя знайшли два артилерійські снаряди

Небезпечну знахідку виявили під час земляних робіт на території ЗОШ №3.

Як повідомили в Управлінні ДСНС, обидва боєприпаси калібром 75 мм.

Вибухонебезпечні предмети були у той же день вилучені та знищені групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Окрім того, вчора в селі Буданів Чортківського району, на присадибній ділянці, під час проведення господарських робіт виявлено артилерійський снаряд калібром 76 мм.

Також піротехніками ДСНС вилучено та знищено артилерійський снаряд калібром 76 мм, виявлений на відкритій території поблизу села Панасівка.

Залишаються до знешкодження 3 артснаряди калібром 45, 76, 152 мм та мінометна міна ММ-82 мм, виявлені місцевими жителями поблизу села Кудобинці Зборівської ТГ, а також 65 боєприпасів, що були виявлені групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення поблизу села Старе Місто Підгаєцької ТГ.