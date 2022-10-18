На Тернопільщину йдуть дощі та похолодання

Холодні атмосферні фронти йдуть на Тернопільщину.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, 19 жовтня очікується зміна синоптичних процесів, які супроводжуватимуться невеликими опадами, поривчастим вітром та зниженням температури повітря.

Протягом доби на Тернопільщині очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики обласного гідрометцентру попереджають про складні метеорологічні явища.

«Можливі невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 7 – 12º, вдень 11 – 16º тепла. Зберігатиметься перший рівень небезпечності, жовтий».

Тенденції до похолодання протягом тижня зберігатимуться. Вночі можливі мінусові температурні показники.

«У середу в Україну завітають холодні атмосферні фронти. На заході пройдуть невеликі дощі, посилиться вітер. Температура повітря ще буде комфортною, проте почнеться поступове її зниження, яке вже 20-го жовтня досягне +4 +10 градусів. Але завтра ще очікується вдень +11 +16 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, за попередніми прогнозами, наприкінці тижня у краї відчутно похолоднішає. Може знадобитися теплопостачання.