Атмосферний фронт прямує на Західну Україну. За прогнозами синоптиків, він зумовить дощі та грози, а також сприятиме послабленню спеки.

Ймовірність опадів у святкові дні на Тернопільщині залишатиметься високою, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Щодо температурних показників, то вони будуть більш комфортними, але без суттєвого похолодання.

“Над Німеччиною-Польщею зараз висить атмосферний фронт. Цей фронт підійде до західних областей України і зумовить там дощі з грозами, знизивши трохи високу сьогоднішню температуру повітря до +24 +28 градусів. На День Незалежності України фронт посунеться далі, і тому дощі, окрім Заходу, досягнуть ще й інші території. Температура повітря в понеділок на Заході буде невисокою, комфортною: +23 +26 градусів”.

Отже, з наступного тижня на Тернопільщині дещо похолоднішає. Температурні показники протягом кількох днів зберігатимуться на комфортному рівні.

Софія Романська