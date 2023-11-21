На Тернопільщину суне активний циклон з дощами, мокрим снігом і сильним вітром

Активний циклон з дощами, мокрим снігом і сильним вітром суне на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у краї відчутно похолоднішає з 25 листопада.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями на Тернопільщині зберігатиметься похмура погода. Часом можливий дощ, подекуди – мокрий сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 0 до 6 градусів тепла.

«У західних областях ніч буде трохи теплішою: 0+4 градуси, а вдень ще потепліє і температура повітря підвищиться до +4 +9 градусів!

Проте репутацію теплішої погоди на заході України “підмочить” дощ. З найближчої синоптичної перспективи найхолоднішими ночами в Україні будуть 22 та 23 листопада: -5 -10 градусів. Опадів у нас побільшає 25-26 листопада, в Україну ввірветься черговий активний циклон із дощами, мокрим снігом та сильним вітром», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Синоптики попереджають: через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними.