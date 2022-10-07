На Тернопільщину прийшло бабине літо: чи довго тішитиме погода?

Бабине літо прийшло на Тернопільщину. Стовпчики термометрів у регіоні місцями сягають 20 градусів тепла. Приємне осіннє тепло тішитиме близько тижня.

Цими днями у краї домінуватиме суха погода. Втім, вихідними через вплив атмосферного фронту місцями пройдуть дощі.

«Бабине літо зайшло в Україну. Суха погода із сонячними вкрапленнями і навіть днями чистим небом домінуватиме повсюди. З найближчої перспективи лише в неділю, 9-го жовтня, черкне невеликим дощем атмосферний фронт по заходу України. 7-го жовтня в Україні суттєвих дощів не передбачається. Вітер західного напрямку, невеликий чи помірний. Температура повітря протягом дня коливатиметься в комфортних межах, +15 +20 градусів. Надалі суха погода триватиме», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За прогнозами синоптиків, протримається тепла погода на Тернопільщині тиждень. Далі у краї пройдуть дощі і частково похолоднішає. Осінь нагадує про свої права.