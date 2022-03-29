На Тернопільщину прийшла весна, але холоди ще повернуться

Цими днями на Тернопільщині передбачають справжню весняну погоду. За прогнозами синоптиків, температурні показники сягатимуть 17 градусів тепла. Місцями пройдуть невеликі дощі, а також дошкулятимуть пориви вітру.

Тепла весняна погода протримається майже до середи. Далі в регіоні пройдуть дощі, а після опадів очікується похолодання.

«Максимальна температура повітря становитиме протягом дня 29-го березня +12 +17 градусів. З’являться дощі. Пройдуть вони в західних областях. Вітер в Україні ще залишиться рвучким. Поки що в Україні переважатиме тепла погода, проте в кінці тижня очікується похолодання, можливі сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Але не поспішаємо, ми – в себе вдома, серед своєї атмосфери, тому просто уважно та ретельно стежимо за будь-якими синоптичними весняними змінами», – зазначила синоптик Наталка Діденко.

Отже, березень завершиться потеплінням, а квітень принесе відчутне похолодання. Такі погодні перепади можуть негативно впливати на самопочуття та здоров’я метеозалежних людей.