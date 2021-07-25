Тридцятиградусна спека знову повертається на Тернопільщину. Високі температурні градуси принесе антициклон, який зумовлюватиме погоду цими днями в західному регіоні. Також до краю навідаються дощі та грози.

Неділя на Тернопільщині переважно буде сухою і теплою. Лише подекуди можливі короткочасні дощі та зливи. А протягом тижня зберігатиметься чітка тенденція до підвищення температурних показників, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Антициклон сприятиме встановленню стабільного тепла.

“25 липня очікується +28 градусів. Буде багато сонця, опади малоймовірні. Дощі можливі хіба що подекуди в західному регіоні. А загалом метеорологічна ситуація відповідатиме липневій порі. Тож можна насолоджуватися літнім теплом і сонцем”.

За попередніми прогнозами, останній тиждень липня буде спекотним. Місцями температурні показники перевищуватимуть тридцятиградусну позначку. Прохолоди додаватимуть дощі та грози.