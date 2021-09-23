Невелике потепління повертається на Тернопільщину. За прогнозами Укргідрометеоцентру, температурні показники вночі поступово підвищуватимуться. Втім, дошкулятимуть сильні штормові вітри.

Похмура, волога погода на Тернопільщині зберігатиметься майже до кінця тижня. Місцями у краї можливі невеликі дощі, але температурні показники зберігатимуть тенденцію до підвищення. “У четвер Україна буде чи не найхолоднішою в Європі. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +6 +10 градусів. Найближчої ночі, при проясненнях, можливі на ґрунті заморозки. Почне, щоправда, теплішати в багатьох західних областях, розтануть носи й щоки від повітря з милосерднішими градусами, 9-13 тепла.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку, в західних областях може бути рвучким. Між іншим, у п’ятницю вітер посилиться в усій Україні і досягатиме штормових поривів! Дощі, переважно незначні, ще погуляють у четвер значною частиною України, хіба в західних областях опади припиняться, але приємна вогкість з ранковими туманами залишиться. 24-го вересня вітер посилиться до штормового, дощів побільшає. Проте вихідними днями синоптична ситуація схаменеться — підвищить градуси та почне вимітати дощ”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, відчутне потепління на Тернопільщину прийде з неділі. Втім, воно буде нетривалим. Осінь береться до реалізації своїх прав та обов’язків.