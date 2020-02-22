Різкі погодні перепади ймовірні на Тернопільщині цими вихідними. Зокрема, зміни погоди принесе активний циклон, який рухається у напрямку нашого краю.

«До України переміститься активний циклон, який зародився над Німеччиною. Він принесе сильні опади і штормовий вітер!», – повідомила синоптик Наталка Діденко. Такі погодні умови можуть ускладнити ситуацію на будівництві та автошляхах. «Цей північно-західний гість буде не просто вітерцем, свіжим вітром і всіляким іншим поетичним метеоявищем, а саме штормовим вітром. Принаймні, будівельники та паркувальники автомобілів – дуже й дуже уважно поставтеся до цього прогнозу. А щодо вихідних, то в суботу в Україні – без істотних опадів, максимум якась десь мряка. У неділю атмосферний фронт зумовить у більшості областей дощ, подекуди мокрий сніг та поривчастий, вже до штормових поривів, вітер. Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах 3 тепла – 4 морозу, а протягом дня очікується +3+7 градусів, на Заході місцями +5 +9 градусів».

Отже, вихідними зберігатиметься відносно тепла погода. А от новий тиждень принесе опади та сильні вітри.

Софія Романська