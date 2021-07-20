Прохолодний тиждень обіцяють синоптики на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, денні температурні показники підвищуватимуться до 21-23 градусів тепла. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

Погодні умови у західному регіоні зумовлюватиме атмосферний фронт. Він сприятиме відчутним синоптичним змінам.

“Спека відступає. У західних областях України температура повітря знизиться, зокрема передбачається +22 градуси. Також ймовірні дощі та грози. Контрасти в зоні фронту, який зумовлює дощі та послаблює спеку – значні, тому місцями можливі сильні зливи, град та шквали! Обережно! Серйозна зміна синоптичної ситуації тягне за собою і серйозні наслідки, а також може негативно вплинути на самопочуття. Зустрічаємо атмосферний фронт – із увагою та повагою до потужних атмосферних процесів”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, протримається прохолодна погода щонайменше тиждень. Також не оминатимуть регіону дощі, а місцями можливі значні опади.