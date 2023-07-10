На Тернопільщині зустрінуть тіло загиблого Героя: йому було лише 25 років

Сьогодні, 10 липня, о 13-й годині на церковному подвірʼї Собору верховних апостолів Петра і Павла у Чорткові будуть зустрічати тіло загиблого Героя Олександра Довбенька.

Пізніше, о 14-й годині, у селі Білий Потік відбудеться заупокійна панахида, після якої Героя поховають на кладовищі села Ридодуби, повідомляє Чортківська міська рада.

Олександру Довбеньку було лише 25 років. Він був призваний на військову службу 1 квітня цього року. Служив сапером інженерно-саперного відділення на Запоріжжі. А вже через три місяці, під час виконання чергового бойового завдання поблизу населеного пункту Приютне воїн загинув…

Вдома у нього залишилась мама, дружина та двоє рідних братів.

Співчуваємо рідним та близьким… Вічна пам’ять…