Рятувальники спільно з працівниками Служби безпеки України знешкодили склад застарілих боєприпасів.

За інформацією працівників СБУ, в лісі поблизу села Кудобинці Зборівської територіальної громади Тернопільського району виявлено чотири артснаряди АС-75 мм та п’ять авіабомб ПТАБ-2,5, часів Другої світової війни.

13 серпня всі небезпечні знахідки знешкоджені фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління в безпечному місці, шляхом контрольованого підриву. Про це повідомили в Управлінні ДСНС.