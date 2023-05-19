На Тернопільщині фахівці ДСНС знешкодили ракету, яку збила ППО 13 травня.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, тоді регіон був двічі атакований ракетами.

Над знешкодженням ракети працювала група фахівців. Після збиття її огородили, підходити туди було заборонено, оскільки ракета становила небезпеку.

«Російська Федерація здійснила обстріл Тернопільської області по об’єктах цивільних, а також об’єктах критичної інфраструктури. Летіла, насправді, велика кількість ракет. Частина ракет було збито нашими ППО, частина ракет досягнула своєї цілі. Це можна вважати терористичним актом проти людства. Це цивільні об’єкти, об’єкти комерційного призначення, це житлові будинки, дачні території. Були пошкоджені складські приміщення, була величезна площа загоряння. Працює слідчо-оперативна група, до якої входять працівники Нацполіції, працівники СБУ, ДСНС. Ракету, яка була збита нашими силами ППО, вже знешкоджено».

Додамо, жителям Тернопільщини, які постраждали через ракетний обстріл, радять написати відповідні звернення для компенсації збитків.