На Тернопільщині знайшли кам’яне поховання, якому п’ять тисяч років. ВІДЕО

Поховання, якому 5 тисяч років знайшли на Борщівщині.

Про це Суспільному розповіла директорка обласного центру охорони і наукових досліджень пам’яток культурної спадщини Марина Ягодинська.

Саркофаг розкопали працівники місцевого фермерського господарства в полі між селами Озеряни та Ланівці.

У похованні знайшли останки трьох людей. Біля них – горщики культури кулястих амфор, розповідає Марина Ягодинська:

“Тут поховано як мінімум 3 людини. Ми зафіксували 3 черепи. Є знайдені 4 посудини культури кулястих амфор. Це попередні такі дані, наскільки ми зараз бачимо, бо поховання ще повністю нерозчищене і тому ми не можемо достеменно сказати, скільки людей, скільки тут горщиків і які вони”.

На Тернопільщині знайшли кам’яне поховання, якому 5 тисяч роківСуспільне Тернопіль

Між селами Ланівці та Озеряни на Борщівщині знайшли кам’яне поховання

У похованні також знайшли залишки крем’яної сокири. Сам саркофаг із червоного пісковику, розповідає археолог Михайло Сохацький:

“Це епоха пізнього енеоліту. Можна сказати, що ці люди мали вищий статус, адже привезти такий камінь, який не характерний для цієї території, мінімум як на 50 кілометрів, бо це може бути Заліщицький район, або десь Бучач чи Теребовля. Поховальна камера виявилася недостатньою для трьох осіб, тому що ми бачимо, що окремі особи в дещо скорченому вигляді лежать, який не є характерним для цієї культури”.

Спочатку вважали, що це парне поховання каже Михайло Сохацький. За його словами, для культури кулястих амфор були характерні такі поховання. При цьому чоловік і жінка не завжди вмирали одночасно. Іноді жінку вбивали, щоб поховати разом із чоловіком. Археолог розповів, поховання планують законсервувати, а кістки передати на дослідження генетикам, щоб вони визначили, чи були ці люди родичами.

На Тернопільщині знайшли кам’яне поховання, якому 5 тисяч роківСуспільне Тернопіль

Серед знахідок – 3 черепи, кам’яна сокира та 4 амфори

Михайло Сохацький каже, культура кулястих амфор датується третім тисячоліттям до нашої ери. Вона відрізняється від інших керамікою – горщиками у формі куль.

Нагадаємо, це друге таке поховання, знайдене на Тернопільщині цьогоріч. Перше знайшли у квітні поблизу села Білий Потік на Чортківщині.