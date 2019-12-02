Тіло пенсіонера зі слідами насильницької смерті виявили після пожежі рятувальники.

Першого грудня на лінію”102″ надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про те, що в Кременці горить житловий будинок.

Після того, як вогонь погасили, в одній із кімнат рятувальники знайшли тіло чоловіка.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, криміналісти, судовомедичні та пожежні експерти. При попередньому огляді тіла експерт виявив більше вісімдесяти колото-різаних ножових поранень, а причина пожежі – ймовірно підпал.

Потерпілий – власник будинку, 1954 року народження. Пенсіонер мешкав сам. Працівники поліції встановлюють особу, причетну до смерті чоловіка, опитують сусідів, встановлюють коло осіб, з яким спілкувався загиблий. На місці злочину працюють оперативники управління карного розшуку в Тернопільській області.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 частина 1 ККУ, повідомляють у поліції.