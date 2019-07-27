В результаті перекидання трактора загинув кермувальник. Аварія трапилася 26 липня близько 15:00. В селі Самолусківці Гусятинського району перекинувся сільськогосподарський транспорт.

Про дорожньо-транспортну пригоду на лінію “102” повідомив черговий лікар. Бригада швидкої допомоги, яка приїхала на місце події, констатувала смерть сорокасемирічного жителя села Самолусківці.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці припускають, що тракторист вирішив зрізати шлях додому, поїхавши через поле.

Проте не впорався з керуванням в результаті чого трактор перекинувся і придавив чоловіка. Не виключають поліцейські і ДТП в результаті погіршення самопочуття. Усе стане відомо після проведення судово-медичної експертизи. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.