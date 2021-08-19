Жертвами виявилися вівці. Але шокує те, що дивний хижак навіть не збирався ласувати бараниною. Усі туші абсолютно цілі, проте в жодній не залишилося ані краплини крові.

«Цікаво, але серця в убитих овець пусті – в них немає крові», – розказала власниця худоби. Цікаво і те, що вовки у цій місцині не водяться. А якби і були, то лагідно вкладати вівцю на землю і ласувати лише кров’ю вони б не стали.

Невже це – славнозвісна чупакабра? Але у це село вона ніколи не навідувалась, а її здобиччю переважно були кролі та кури. До того ж, те, що вбило овець у селі Матвіївка на Тернопільщині, повинно вміти перестрибувати півтораметрову огорожу, залишатися непоміченим аби тварини не здійняли галасу. А потім – по черзі, не лишивши жодної червоної плями на землі, з кожної випити кров, загалом – майже 24 літри.

Що за істота таке могла створити і до чого тут інопланетяни? Приголомшливі подробиці – у сюжеті проєкту «Загублений світ» на каналі 2+2: