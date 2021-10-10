14 аварій сталося за добу на Тернопільщині. Про це повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. У двох ДТП постраждали мешканці краю.

Причина аварій у нехтуванні правил дорожнього руху. Рішення щодо дій окремих кермувальників прийматиме суд.

“За одну добу сталося 14 дорожньо-транспортних пригод. Серед них: у восьми випадках водії дійшли згоди та скористалися правом на складання європротоколу; дві автопригоди сталися з потерпілими, подальші обставини яких встановлюватиме слідство; ще в чотирьох випадках ДТП патрульні склали на винуватців протоколи за ст. 124 — порушення ПДР, що спричинило ДТП, щодо них рішення прийматиме суд. Шановні учасники дорожнього руху, пам’ятайте про неухильне дотримання ПДР, бо кожен з вас відповідальний не лише за себе, але й за інших осіб”.

Додамо, протягом місяця у краї зареєстрували понад двісті аварій. У них постраждало понад три десятки людей.