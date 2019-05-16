52 нелегальних мігрантів виявили на Тернопільщині. Серед них – громадяни Росії, Молдови, Узбекистану, Конго, Нігерії.

Щодо двох осіб прийнято рішення про примусове видворення з країни, – повідомив на брифінгу начальник управління міграційної служби області Ярослав Давибіда.

На Тернопільщині завершилася операція «Мігрант», упродовж якої виявляли осіб, які нелегально перебувають в Україні. «За час проведення профілактичних заходів в області виявлено 52 нелегальних мігрантів. Прийнято 51 рішення про примусове повернення іноземців у країну походження, 30 із яких уже виконано. Щодо 2 іноземних громадян прийнято рішення про примусове видворення: одного іноземця за рішенням суду вже видворено з території України, іншого поміщено в пункт тимчасового перебування іноземців,- розповів Ярослав Давибіда.

Порушники міграційного законодавства в області сплатили понад 200 тисяч гривень штрафу. Зокрема штрафували і жителів області, які порушили порядок працевлаштування та надання житла іноземцям. Загалом упродовж операції «Мігрант» виявлено 144 порушення, які стосуються правового статусу іноземця.

Щоб не потрапити у ряди порушників, слід знати та дотримуватися вимог міграційного законодавства. У разі в’їзду за безвізовим режимом, можна перебувати в Україні не більш як 90 днів протягом 180 днів, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами.

Софія Романська