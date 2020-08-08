35-річний чоловік загинув під час відпочинку на водоймі у Хоросткові Гусятинського району. За словами рятувальників, ймовірна причина трагедії — утоплення.

Загиблий родом із села Говилів Теребовлянського району. Місцеві жителі помітили його тіло у водоймі Хоросткова вечірньої пори, відтак викликали поліцію.

“Повідомлення про надзвичайну подію отримали від чергового ГУ НП в області о 21:09. Для встановлення обставин до місця події вирушив оперативний черговий Гусятинського районного відділу Управління ДСНС в області. У зв’язку з небезпекою проведення робіт на воді в темну пору доби рятувально-водолазне відділення приступило до пошуків тіла зранку, 8 серпня. Обстеживши водойму, фахівці ДСНС о 09:40 виявили та підняли загиблого на берег, де передали працівникам поліції для проведення судово-медичної експертизи. Обставини загибелі чоловіка наразі з’ясовують правоохоронці. За попередніми даними, до трагедії призвело необережне поводження під час купання у ставку”, – повідомляє ДСНС області.

За словами рятувальників, цього року вода забрала життя більше двох десятків людей на Тернопільщині. Відтак жителів краю просять не нехтувати правилами безпечного відпочинку. Зокрема, заборонено вживати алкоголь поблизу водойми.

Софія Романська