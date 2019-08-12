У п’ятницю 9 серпня дорожньо-транспортна пригода сталася у райцентрі Борщів.

Як повідомляють у поліції, під колесами «Жигулів» опинилася місцева 58-річна жителька. З чисельними травмами потерпілу госпіталізували до реанімаційного відділення районної лікарні.

Як встановили поліцейські, наїзд на жінку скоїв 29-річний житель райцентру. У водія взято забір крові на вміст алкоголю, автомобіль доправлено на зберігання на територію Борщівського відділення поліції.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 286 ККУ.