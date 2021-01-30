Тернопільщина відзначає 103-річницю боїв під Крутами. З цієї нагоди, учні, студенти, ветерани російсько-української війни прийшли до символічної могили борцям за волю України в обласному центрі, аби згадати Героїв.

Бій під Крутами відбувся 29-30 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині. Історики дотепер сперечаються з приводу точної дати цієї битви.

«Радянська влада всіх сил доклала, щоб знищити документи, стерти з пам’яті людей тогочасні події. Цей історичний бій відбувся точно наприкінці січня. Але з приводу точного числа є суперечки. Проте важливо насамперед те, що ідея української державності тоді об’єднала молодь, заради цього молоді люди були готові віддати життя. Сьогодні ми вшановуємо пам’ять героїв, юнаків, які виступили проти ворога. Вони є прикладом мужності та героїзму», – каже кандидат історичних наук Ігор Поліщук.

Учасників бою під Крутами похоронили в Києві на Аскольдовій могилі. Про бій під Крутами довго не згадували. Лише в роки здобуття незалежності в Україні заговорили про подвиг студентів. 29 січня 1991 року пройшов невеликий громадський мітинг студентського союзу. На державному рівні пам’ять героїв битви почали шанувати з 2004 року. У 2006 році на місці подій відкрили Меморіал пам’яті Героїв Крут.

Під час урочистостей у Тернополі священнослужителі провели молебень за загиблими юнаками. До могили борців за Волю України присутні поклали квіти.