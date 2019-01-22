На Тернопільщині відзначають 100-річчя Соборності України
Сто років тому – 22 січня 1919 року – було проголошено Акт Злуки. Це одна з найвизначніших подій доби Української революції 1917–1921 років. Оскільки ухвалення цього документу означало об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.
На Тернопільщині відзначають 100-річчя Соборності України у п’яти районах, які межують із Хмельниччиною.
«Усі заходи мають символічну назву “Збруч – ріка єднання”. Вони розпочинаються о 12.00 у таких районах: на межі Лановецького району (село Осники) з Теофіпольським; на межі Шумського району (село Ходаки) з Білогірським; на межі Підволочиського району (смт Підволочиськ) з Волочиським; на межі Гусятинського району (смт Гусятин) з Чемеровецьким; а основні обласні заходи відбудуться у Борщівському районі (Скала-Подільська) з Чемеровецьким районом (село Гуків). Завдяки цим заходам люди об’єднуються, вони показують своє бажання жити у незалежній єдиній соборній Україні, а також всі разом згадуємо важливі історичні події», – каже начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Тернопільської ОДА Ігор Кульчицький.
Як повідомили в облдержадміністрації, в Скалі-Подільській встановлюватимуть рекорд України з найбільшої кількістю прапорів. У встановленні рекорду братимуть участь представники Тернопільщини та Хмельниччини.
Нагадаємо, цього року основні заходи відбуваються на території Хмельниччини. Торік Тернопільська область приймала гостей із сусіднього регіону.
Софія Романська
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