31 людина вже одужала від коронавірусної інфекції на Тернопільщині.
Такі дані сьогодні підтвердив обласний лабораторний центр.
Найбільше людей, котрі одужали – у Монастириському районі – 24. Подолали хворобу також троє жителів Заліщицького району, двоє мешканців Кременецького, і один чоловік з Тернопільського району.
Крім того, як ми повідомляли, одужав перший мешканець обласного центру, у якого виявили коронавірус.
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