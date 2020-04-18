31 людина вже одужала від коронавірусної інфекції на Тернопільщині.

Такі дані сьогодні підтвердив обласний лабораторний центр.

Найбільше людей, котрі одужали – у Монастириському районі – 24. Подолали хворобу також троє жителів Заліщицького району, двоє мешканців Кременецького, і один чоловік з Тернопільського району.

Крім того, як ми повідомляли, одужав перший мешканець обласного центру, у якого виявили коронавірус.

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