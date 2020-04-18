За добу в Тернополі підтвердили один новий випадок захворювання на коронавірус. Загалом у місті вже 27 випадків цього захворювання.

Про це повідомив Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

За інформацією штабу, COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у тернополянина. Чоловік попередньо перебував в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги із підозрою. Працює на заправці.

Щоправда, є і радісна звістка. Один тернополянин одужав. Це перший зафіксований у Тернополі випадок COVID-19 – хворий був на амбулаторному лікуванні, другий повторний лабораторний тест від’ємний.

Загалом від початку епідемії COVID-19 підтвердили у 27 тернополян. 22 з них почуваються добре і перебувають на амбулаторному лікуванні вдома. Ще четверо тернополян проходять лікування в Тернопільській лікарні швидкої медичної допомоги.

Читайте на цю тему:

У Тернополі коронавірусом заразилися лікарі дитячої поліклініки

На Тернопільщині від коронавірусу вже одужали 25 людей