Шість випадків коронавірусу виявлено у Тернопільській міській дитячій поліклініці, – повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Також COVID-19 виявили у кардіолога лікарні швидкої допомоги.

Упродовж доби у регіоні з’явилися 43 підозри на коронавірус. В обласному лабораторному центрі тривають ПЛР дослідження, – зазначає Володимир Паничев. При цьому 25 людей одужали після COVID-19.

“В обласному центрі маємо 26 випадків, упродовж доби коронавірус виявили у дитини та в п’яти дорослих осіб. Серед захворілих є представниця суду, медик, водії спецтранспорту. Вісім випадків додалося у Кременецькому районі. У Козівському районі захворіли 4 медичних працівники. Ще один медичний працівник захворів у Борщеві. Наразі показник в області на 100 тис. складає 33,9%. У Тернополі вікова група ризику, люди понад 65 років, не складають питому вагу захворілих. Це означає, що старші люди відреагували на обмежувальні заходи. Щодо них зараз маємо відносно стабільну ситуацію. У нас зареєстровано 6 випадків серед працівників міської дитячої поліклініки: лікар-педіатр, лікар-офтальмолог, дві медичні сестри, два медичних реєстратори. У лікарні швидкої допомоги захворів лікар-кардіолог, яка консультувала хворих в інфекційному відділенні. Дещо викликає занепокоєння ситуація у міській поліклініці, але там вже необхідні заходи вжиті. Очевидно, що в закладі не було достатнім сприйняття загрози. Ми перебуваємо на етапі стабілізації епідемії, хоча на високих цифрах. Непокоїть зростання активності населення пі передсвятковий період”.

На самоізоляції через підозри коронавірусу на Тернопільщині перебуває майже три тисячі осіб. З позитивним результатом COVID-19 госпіталізовано 66 людей, серед яких — п’ятеро медичних працівників.

Софія Романська

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