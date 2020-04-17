Нагадаємо, 46 нових випадків захворювання на COVID-19 виявили минулої доби на Тернопільщині. Серед них – 16 медичних працівників. Відтак кількість медиків, уражених коронавірусом сягнула 84.

Про це повідомив під час наради начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук.

Нових вісім випадків COVID-19 виявили у місті Тернополі. Одразу 22 факти коронавірусу підтверджено у Шумському районі, – розповідає Володимир Богайчук. Відтак епідеміологи разом з поліцією досліджують джерело поширення інфекції.

«Ще 4 випадки маємо у Борщівському районі, залишаться неблагополучною ситуація у Монастириському районі, там виявлено нових шість випадків, занепокоєння викликає ситуація у Шумському районі, оскільки там за добу підтвердилося 22 випадки. Серед позитивних новин те, що в області видужало 18 осіб. На жаль, побільшало хворих людей серед молоді – 18 – 29 років. А також зросла кількість захворілих серед осіб від 30 до 65 років. Тому вкотре прошу дотримуватися карантину, нині це надважливо».

Через поширення COVID-19 ймовірно на Великдень в’їзд до деяких населених пунктів буде обмежено.

Софія Романська

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