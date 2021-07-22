100-тисячну особу вакцинували від COVID-19 на Тернопільщині. Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Далі темпи щеплення планують ще розширити.

Жителі краю можуть обрати найближчий пункт чи центр масової вакцинації, прийти записатися та зробити щеплення від COVID-19. Починають роботу мобільні бригади, які вакцинуватимуть організовані колективи від 50-ти осіб, професійні групи та маломобільних громадян.

«На сьогодні в Тернопільській області діє 7 центрів вакцинації, які будуть працювати впродовж тижня. Крім того, функціонує 56 пунктів вакцинації. Ми активно відкриваємо центри вакцинації в області, навіть у містах до 100 тисяч населення. Адже це дасть можливість людям, які живуть у віддалених селах, приїхати та імунізуватися. Також ми звертаємося до голів громад, сприяти організованому підвозу людей до пунктів щеплення», – підкреслює начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Людей імунізуватимуть препаратами: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer. Вакцинуватися можна у пункті щеплення чи центрах масової вакцинації, які діють: у Тернополі, Чорткові, Теребовлі, Кременці, Бережанах, Заліщиках.