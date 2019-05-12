

12-го травня на Тернопільщині розпочинається туристичний сезон. Відзначатимуть подію у Збаразькому замку.

З цієї нагоди в старовинному містечку відбудеться чимало розваг, серед яких – повітроплавання, скалодром, виставка 3D-замків, туристичний кінозал.

Більшість розваг, які проводять до відкриття туристичного сезону – безкоштовні, – запевнив на брифінгу начальник управління туризму Тернопільської обласної державної адміністрації Ростислав Яцків. Відтак цікаво провести час зможуть і діти, і дорослі.

«Цього року ми вирішили зосередитися не на концертній програмі, а на туристичних атракціях. На відкриття туристичного сезону готуємо повітряну кулю, яка підніматиметься, як ліфт. Також серед розваг – скаледром, діти і дорослі зможуть піднятися на імпровізованій скелі. Це надувна атракція, яку привезуть до Збаража з Львівської області. Також буде виставка 3D-замків і туристичний кінозал. У день відкриття туристичного сезону атракції будуть безкоштовними, це діятиме задля популяризації туристичного сезону. Також в окремому наметі діятиме кінозал», – розповів Ростислав Яцків.

На відкритті туристичного сезону у Збаражі проведуть лотерею, у якій розігруватимуть близько сорока призів – символічні туристичні подарунки. Участь у лотереї також вільна.

Софія Романська