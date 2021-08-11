На Тернопільщині сталися дві аварії із “Запорожцями”

Із забоями та закритим переломом ноги в Козівську лікарню бригада екстреної меддопомоги привезла жителя Козлівської територіальної громади. Травми чоловік отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що неподалік селища Козова водій автомобіля “ЗАЗ”, житель Миколаївської області, не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з “ВАЗ 21013”. Водія ВАЗу госпіталізували.

Ще одна автопригода з травмованими трапилася 9 серпня на Кременеччині. Водій автомобіля “ЗАЗ-1103” не впорався з керуванням та злетів у кювет. В нейрохірургічне відділення потрапив пасажир даного транспортного засобу.

У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно із статтею 286 Кримінального кодексу України.