Учора від коронавірусу помер чоловік з Шумська.

Як повідомили у райдержадміністрації, у нього був цукровий діабет, захворювання легень і серцево-судинної системи. COVID-19 виявили уже після його смерті.

Станом на сьогодні у Шумському районі — 39 хворих на коронавірус. Учора було виявлено п’ятеро хворих: один чоловік у селі Васьківці, четверо — у Шумську.

Як повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, коронавірус у районі стрімко поширився через пацієнта, що приходив інфікованим до лікувального закладу. Втім, цими днями були виявлені й інші джерела поширення інфекції. Також учора діагностували COVID-19 у тринадцяти осіб з Почаєва. Епідеміологи з поліцією наразі визначають, чи мають вони відношення до Почаївської лаври.

Відтак загальна кількість хворих в області сягнула 414, минулої доби було виявлено 24 випадки коронавірусу. 34 людини на Тернопільщині вже одужало.

Софія Романська

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