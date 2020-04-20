За добу на Тернопільщині підтвердили 24 нових випадки захворювання на коронавірус. Загалом в області зафіксовано 414 хворих на цю недугу. Від початку епідемії шестеро людей померли.

У розрізі районів статистика виглядає наступним чином:

161– жителі Монастириського району

42 – жителі Кременецького району

39 – жителі Бучацького району

39 – жителі Шумського району

30 – жителі Заліщицького району

28 – жителі міста Тернополя

22 – жителі Чортківського району

22 – жителі Козівського району

8 – жителі Борщівського району

5 – жителі Підгаєцького району

4 – жителі Тернопільського району

4 – жителі Гусятинського району

4 – жителі Теребовлянського району

2 – жителі Бережанського району

2 – жителі Збаразького району

1 – житель Зборівського району

1 – житель Лановецького району

Загалом в Україні уже 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 151 – летальний. 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.

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