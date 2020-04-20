За добу на Тернопільщині підтвердили 24 нових випадки захворювання на коронавірус. Загалом в області зафіксовано 414 хворих на цю недугу. Від початку епідемії шестеро людей померли.
У розрізі районів статистика виглядає наступним чином:
161– жителі Монастириського району
42 – жителі Кременецького району
39 – жителі Бучацького району
39 – жителі Шумського району
30 – жителі Заліщицького району
28 – жителі міста Тернополя
22 – жителі Чортківського району
22 – жителі Козівського району
8 – жителі Борщівського району
5 – жителі Підгаєцького району
4 – жителі Тернопільського району
4 – жителі Гусятинського району
4 – жителі Теребовлянського району
2 – жителі Бережанського району
2 – жителі Збаразького району
1 – житель Зборівського району
1 – житель Лановецького району
Загалом в Україні уже 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 151 – летальний. 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.
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