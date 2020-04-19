У Підволочиському районі немає підтверджених випадків коронавірусу. В області — це єдина адміністративна територія, де не виявляли COVID-19.

Учора перший випадок коронавірусу констатували у Лановецькому районі, – повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. 12 нових випадків підтвердилося у Бучацькому районі.

“За попередню добу на Тернопільщині офіційно підтверджено 24 випадки зараження вірусом COVID-19. Географія нових випадків поширилася на Лановецький район. У Кременецькому районі підтвердилося 4 випадки, ще три особи захворіли у Шумському районі. За період карантину в усіх людей склалося певне коло спілкування. І ми радимо у це коло не допускати зараз інших людей. Просимо по максимуму себе обмежувати у спілкуванні з іншими людьми. Також радимо не замовчувати порушення обмежувальних заходів. Необхідно звертатися до відповідних служб для реагування. Думаю, що тільки таким свідомим ставленням ми зможемо подолати епідемію і не допустити ускладнення після свят”.

Від COVID-19 вже одужало 34 особи, по одній людині у Тернополі, Козівському районі, двоє осіб на Кременеччині, 26 людей у Монастириському районі.

Софія Романська

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