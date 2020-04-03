На Тернопільщині – вже друга смерть від коронавірусу.

Як повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом, померла 57-річна жінка з Козови.

У Козівську центральну районну лікарню пацієнтку доправили 30 березня. У неї підтвердили COVID-19. Жінка перебувала в реанімаційному відділенні у важкому стані.

За словами директора лікарні Богдана Маркевича, в пацієнтки була пневмонія. Її під’єднали до апарату штучної вентиляції легень. Ні з ким із-за кордону жінка не контактувала.

О 20-й годині 2 квітня пацієнтка померла.

Нагадаємо, раніше від коронавірусу помер 68-річний житель Монастириського району.

До слова, у Козівському районі станом на 3 квітня підтверджено 8 випадків COVID-19, в тому числі один летальний. Двоє пацієнтів проходять лікування у Козівській лікарні, ще 5 – у лікарнях Тернополя.

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